مدرب الهلال "رازفان": نسعى للحفاظ على اللقب حتى آخر نَفَس

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أبدى استغرابه من موقف الآسيوي وتعامله مع جائحة "كورونا"

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال الروماني رازفان: إنه يعيش وضعاً صعباً للغاية مع فريقه في الدوحة، مشيراً إلى أن هناك نحو 30 حالة إصابة بكورونا حدثت خلال الأيام الماضية، لذلك كان يجب التوقف لبعض الوقت من أجل معالجة ذلك.



وأكد "رازفان" في مقابلة مع صحيفة "برو سبورت" الرومانية، الثلاثاء، أنه يريد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا من جديد رغم التحديات، وأن هذا الشعور ينتاب الفريق بالكامل دون استثناء.



وأضاف: "ظروفنا صعبة لكن لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين الشباب، لقد أظهروا قدرتهم على المنافسة واللعب بقوة، لذلك قررنا الاستمرار والمواصلة حتى آخر نفس في البطولة".



وعبر رازفان عن حجم الصعوبات التي يواجهها الهلال بالحديث عن تحديات جديدة بشكل يومي، لكنهم يريدون فقط الفوز بدوري أبطال آسيا من جديد هذا العام.