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محافظ العارضة: 90 عامًا مسيرة بناء وملحمة كفاح يحق أن نفخر بها

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محافظ العارضة: 90 عامًا مسيرة بناء وملحمة كفاح يحق أن نفخر بها محافظ العارضة: 90 عامًا مسيرة بناء وملحمة كفاح يحق أن نفخر بها
قال: ملوك قادة ساروا بالوطن نحو السيادة وإلى فضاءات الريادة بهمة وَقَّادة

محافظ العارضة: 90 عامًا مسيرة بناء وملحمة كفاح يحق أن نفخر بها

قال محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر: إن ذكرى التسعين من توحيد البلاد يوم وطن مجيد، وذكرى توحيد غالية، وملحمة كفاح ونهضة في صفحات التاريخ، ومسيرة بناء ومسيرة عطاء وحكاية نماء بدأها الملك المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حين لملم شتات الجزيرة ووحّدها بعد خلافها، فصارت دولة واحدة على عقيدة سليمة ومبدأ سامٍ.

وأضاف بن منيخر: حينها رفرف العلم السعودي الأخضر يسطر أعظم شعار (لا إله إلا الله) عنوان النصر والتوفيق، إنها بلد العطاء والنماء، تشاد بعزيمة الرجال وتنمو بكفاح الأبطال، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به لكل الأجيال.

وتابع يقول: ملوك قادة ساروا بالوطن نحو السيادة وإلى فضاءات الريادة بهمة وَقّادة، أبناء الملك عبد العزيز الغرّ الميامين والملوك السلاطين.

وختم قائلاً: حفظ الله بلادي وقادتها وشعبها شعلة مجد ونهر جود وسحابة خير وبقاع طهر ودار أمن ووطن عز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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