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مدير "تعليم جدة" يدشن مبادرة "أحبك يا وطني" ويكرم 5 قيادات كشفية

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لمشاركة المجتمع في الاحتفاء بيوم الوطن

مدير

دشّن المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، مبادرة "أحبك يا وطني" التي انطلقت من مقر الإدارة بشارع قريش، لمشاركة المجتمع الاحتفاء باليوم الوطني المجيد من خلال توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة في موقع ثابت بواجهة جدة البحرية على مدى 3 أيام.

المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات والبرامج والفعاليات التي أطلقتها "تعليم جدة" للمشاركة في اليوم الوطني 90، وتتنوع ما بين مسابقات مدرسية هادفة ومشاركات مع المجتمع وأعمال فنية تعبر عن المناسبة إلى جانب الحفل المرئي والمصور الذي سيعرض عبر وسائل التواصل "عن بُعد" يوم الأحد القادم.

وعلى صعيد ذي صلة تنفذ عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مبادرة "ارفع الخفاق أخضر" المتمثلة في ترديد النشيد الوطني من قبل الطلاب والطالبات وأسرهم ومنسوبي ومنسوبات التعليم من منازلهم ورفع الأعلام ابتهاجا باليوم الوطني.

وعلى هامش تدشين مبادرة "أحبك يا وطني" قلد المدير العام للتعليم 5 من القيادات الكشفية بتعلم جدة الشارة الخشبية، وفق دليل التأهيل القيادي، وهنأ المسعودي القادة الكشفيين بما حققوه من إنجاز، راجياً لهم المزيد من التوفيق والتقدم.

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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