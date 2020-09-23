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"القحطاني": المبادرات والمشاريع تتوالى لخدمة سكان الطائف

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"القحطاني": المبادرات والمشاريع تتوالى لخدمة سكان الطائف "القحطاني": المبادرات والمشاريع تتوالى لخدمة سكان الطائف
رفع التهنئة إلى  القيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90

رفع مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة.

وقال: يومنا الوطني مناسبة غالية ومهمة، نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين.

وأضاف "القحطاني": بفضل الله ثم الدعم والرعاية الكريمة من لدن ولاة الأمر، تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تخدم أهالي محافظة الطائف، والارتقاء الكمي والنوعي بالمنشآت الصحية من مستشفيات عامة وتخصصية ومراكز متخصصة في شتى مجالات الطب، وزيادة الاهتمام بالجودة النوعية والتوسع في التخصصات التي تحتاجها مسيرة التنمية.

وأردف: في ظل هذا الرخاء والعطاء فإن المواطن السعودي يظل لبنة الأساس في النهضة التنموية؛ فهو معول البناء وأداة التقدم وباكورة البناء، وهو ما نراه اليوم من عطاء و نماء.

واختتم بالقول: أسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها، وإيمانها، وأن يكلأ قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بحفظه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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