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وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي

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وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي
تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها عبر اتصال هاتفي

وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرضا أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وتمثل جمهورية فيتنام الاشتراكية المنظمات الإقليمية فيها بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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