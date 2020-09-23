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"كفى": علاج مجاني للراغبين في ترك التدخين والمخدرات

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بمناسبة اليوم الوطني.. والبرنامج يبدأ الأسبوع المقبل

تطلق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، الأحد القادم وعلى مدى الأسبوع، برنامج العلاج المجاني الذي يستهدف الشباب، وذلك عبر فروعها بمكة المكرمة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داوود الفايز: العلاج المجاني يبدأ من يوم الاحد الموافق 27 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، احتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع سواء مواطنين أو مقيمين.

ورفع "الفايز" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكافة أبناء المملكة.

وأضاف: العلاج المجاني هو فرصة لتعزيز الصحة لمن يرغب من كلا الجنسين في التخلص من السموم التي يسببها التدخين والإدمان.

وأردف: اللبيب من يجعل للمناسبة فرحتين فرحة وطن وفرحة الإقلاع عن الآفات، ونوصي الراغبين في العلاج بالتوجه إلى مقرات الجمعية في منطقة مكة لأجل أن يكون هذا اليوم يوم الإقلاع والتخلص من السموم التي تفتك بالآلاف سنوياً في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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