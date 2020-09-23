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مدير تعليم ينبع: وطننا أمانة في أعناقنا وحبه يكون بالعمل والعطاء

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مدير تعليم ينبع: وطننا أمانة في أعناقنا وحبه يكون بالعمل والعطاء مدير تعليم ينبع: وطننا أمانة في أعناقنا وحبه يكون بالعمل والعطاء
قال إنه منذ عهد المؤسس وحتى الآن والمملكة تنعم بالرخاء والازدهار

مدير تعليم ينبع: وطننا أمانة في أعناقنا وحبه يكون بالعمل والعطاء

أكد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد بعد الضلال، والأمن بعد الخوف، والوحدة بعد التشرذم، كل هذه المعاني نستدعيها عندما تأتي ذكرى اليوم الوطني التي تذكرنا أن من نعم الله على هذه البلاد أن هيأ لها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فوحدها تحت راية التوحيد في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ، فأصبح لهذا اليوم ذكرى خالدة في نفوس الجميع تتجدد كل عام.

وأشار "العطوي" إلى أن لليوم الوطني دلالات جميلة ومعانيَ خالدةً تربط الماضي بالحاضر، وتحدث الأجيال عن وطن عزيز بَنَتْهُ لنا الجهود المخلصة، وقدمته لنا صرحًا شامخًا متماسكًا عامرًا بالأمن والرخاء والاستقرار، وحملتنا مسؤولية حفظه وحمايته ومواصلة السير بقافلته إلى المستقبل المشرق الذي يوازن بين تطوره التنموي والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية في ظل رؤية نيرة لا تعرف المستحيل، في الوقت الذي يمر به العالم بمرحلة تغير عميق تحركها تحولات كبرى على صعيد الاقتصاد والتكنولوجيا والديموغرافيا.

وأوضح "العطوي" أن أهم عناصر البناء المعرفي ترتكز على التعليم؛ لذلك عظم اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم وتقدير مكانته الكبيرة منذ عهد المؤسس وحتى وقتنا الحاضر، في عهود متصلة من الرخاء والازدهار، حتى رسمت له رؤية المملكة خططًا ومساراتٍ شهد من خلالها نقلةً نوعية وتحوّل فيها التعليم من الشكل التقليدي إلى التفاعلي، وبات يحاكي العالمية ويساهم في المسيرة التنموية للدولة، وخير شاهد على تلك الجاهزية الخطة الاحترازية للوزارة التي نفذتها لمواجهة جائحة كورونا بالتعليم عن بعد كي يتلقى الطالب التعليم في رحلة لا تتوقف تحت أي ظرف.

وقال مدير التعليم إن وطننا أمانة في أعناقنا حبه يكون بالعمل والبذل والعطاء وأن نحميه ونعمره ونبني أرضه بجهود متواصلة بلا كلل ولا ملل وللصعود بهمة حتى القمة، مضيفًا: علينا أن نجعل هذا صفة في أخلاق أبنائنا وسلوكهم باحترامهم للأنظمة والقوانين وتحلّيهم بقيم الولاء والانتماء وحب القادة والاعتزاز بإنجازات الوطن وصد سهام المغرضين عنه.

وأضاف "العطوي" نهنئ أنفسنا باليوم الوطني وذكراه الخالدة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على هذه البلاد.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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