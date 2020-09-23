أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

Print
مفتي مصر وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 مفتي وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90
"علام": يجب استمرار التنسيق "المصري السعودي" ضد الإرهاب

مفتي مصر وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

أعرب مفتي جمهورية العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللمملكة العربية قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وقال في بيان اليوم: العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعباً، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

ودعا المولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كافة شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.

بدوره، هنّأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ونوه، في بيان اليوم، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، مقدراً العلاقة الوثيقة بين الأزهر والمملكة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء

مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

شبكة عيون الإخبارية