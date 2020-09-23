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أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

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تضمّنت مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"

أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

نظمت أمانة منطقة عسير عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية الـ90، ومنها: مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"، بمشاركةِ أعضاء المجلس البلدي وعددٍ من المتطوعين.

وأشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بهذه المبادرات المجتمعية خاصةً هذه المبادرة التي تنبثق من إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، مؤكداً أن المبادرة تنطلق من حب وعشق تراب هذا الوطن العظيم وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى حرص الأمانة وبلدياتها ومجالسها على التواصل المجتمعي خاصةً في مثل هذه المواسم الوطنية بإقامة العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تؤكد مبدأ التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره.

أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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