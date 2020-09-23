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هل ينجح "بومبيو" في إزالة السودان من قائمة الإرهاب قبل الانتخابات الأمريكية؟

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هل ينجح "بومبيو" في إزالة السودان من قائمة الإرهاب قبل الانتخابات الأمريكية؟ هل ينجح "بومبيو" في إزالة السودان من قائمة الإرهاب قبل الانتخابات الأمريكية؟
قدّم خطة إلى الكونجرس للموافقة عليها

هل ينجح

دخل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سباق مع الوقت لحلّ خلاف بلاده مع السودان، وذلك قبل أسابيع على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر "بومبيو" في رسالة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ، أن "الولايات المتحدة لديها فرصة لا تأتي سوى مرة واحدة لضمان أن يتم أخيرا تقديم تعويض لضحايا الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا عام 1998 ونفّذهما تنظيم القاعدة ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن "واشنطن لديها نافذة فريدة وضيقة لدعم الانتقالية بقيادة مدنية في السودان الذي تخلّص أخيراً من الدكتاتورية".

وتنص خطة "بومبيو" على أن يودِع السودان في حساب مجمّد، أموالاً لن يتمّ دفعها إلا بشروط في الولايات المتحدة؛ لتعويض مقدمي الشكاوى، والمبلغ يصل إلى 335 مليون دولار.

ومن بين هذه الشروط، شطب السودان عن اللائحة السوداء للدول الراعية للإرهاب وإقرار قانون ينصّ على "السلام القانوني" مع السودان، لتجنّب ملاحقات جديدة في المستقبل.

وفي رسالته، يمارس "بومبيو" الضغط على الكونغرس الأمريكي ليصوّت على هذا النصّ، فهل ينجح في خطته؟مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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