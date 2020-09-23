بالفيديو من قرية سبت العلاية التراثية.. بلقرن تحتفل باليوم الوطني

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برعاية "آل حامد" وتدشين مبادرة استزراع الزيتون

شهد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مساء أمس، احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة، والذي أُقيم في قرية سبت العلاية التراثية، بحضور مديري الإدارات الأمنية والخدمية.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها المحافظ كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير -حفظهم الله- وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية.

وشاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن "توحيد المملكة"، كما أُلقي عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية والشيلات الوطنية، تلا ذلك أوبريت وطني بمشاركة عدد من المنشدين، واختتم الحفل بعرض للألعاب النارية.

ودشن "آل حامد" المبادرة الأولى بمحافظة بلقرن لاستزراع شجر الزيتون بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتوزيع 1000 شتلة على جميع مراكز المحافظة. اليوم الوطني