أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من قرية سبت العلاية التراثية.. بلقرن تحتفل باليوم الوطني

Print
بالفيديو من قرية سبت العلاية التراثية.. بلقرن تحتفل باليوم الوطني من قرية سبت العلاية التراثية.. بلقرن تحتفل باليوم الوطني
برعاية "آل حامد" وتدشين مبادرة استزراع الزيتون

بالفيديو من قرية سبت العلاية التراثية.. بلقرن تحتفل باليوم الوطني

شهد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مساء أمس، احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة، والذي أُقيم في قرية سبت العلاية التراثية، بحضور مديري الإدارات الأمنية والخدمية.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها المحافظ كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير -حفظهم الله- وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية.

وشاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن "توحيد المملكة"، كما أُلقي عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية والشيلات الوطنية، تلا ذلك أوبريت وطني بمشاركة عدد من المنشدين، واختتم الحفل بعرض للألعاب النارية.

ودشن "آل حامد" المبادرة الأولى بمحافظة بلقرن لاستزراع شجر الزيتون بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتوزيع 1000 شتلة على جميع مراكز المحافظة. اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو : طائرات روسية تنفذ أعنف قصف لإدلب منذ وقف النار

بالفيديو : طائرات روسية تنفذ أعنف قصف لإدلب منذ وقف النار

بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها ومقتل 22 من ركابها في أوكرانيا

بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها ومقتل 22 من ركابها في أوكرانيا

بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

شبكة عيون الإخبارية