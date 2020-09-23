أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90

Print
الفقرات تضمنت قصيدة شعرية وعروضاً للخيل والنشامى

هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90

احتفلت محافظة أحد رفيدة، مساء أمس، باليوم الوطني الـ90 للمملكة في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، وعدد كبير من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان وسط احترازات صحية للوقاية من كورونا.

وشهدت الاحتفالية كلمة ألقاها محافظ أحد رفيدة، أكد خلالها الدور الجبار الذي قام به مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبناء مؤسسات الدولة على أسس إسلامية، وطهرها من كل فساد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم سار على نهجه أبناؤه الملوك، حتى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، صاحب الجهود الكبيرة والمتواصلة لقيادة وطننا الغالي إلى أعلى مكانة على مستوى العالم، ويسانده في ذلك عضده الأيمن ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وألقى الشاعر الكبير سعيد بن زهرة، قصيدة شعرية، ثم قدمت عدة فقرات تضمنت عروضا للخيل وللنشامى ثم أوبريت بعنوان "تسعون عاماً" للشاعر عبدالله الشريف، شاركت فيه فرقتا الواديين وأحد رفيدة.

هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90

هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية