"القيادة" تتلقى برقيتي تهنئة من ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني

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"محمد السادس" جدد بالغ تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب الملك المغربي باسمه واسم شعبه، عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

وجدد بالغ تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن أطيب التهاني لسمو ولي العهد وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان