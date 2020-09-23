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الإمارات تسجل 1083 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات تسجل 1083 إصابة جديدة بكورونا الإمارات تسجل 1083 إصابة جديدة بكورونا
شفاء 729 حالة من الفيروس في الكويت

الإمارات تسجل 1083 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1083 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87530 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيانها اليوم، إلى أنها سجلت حالة وفاة جديدة بسبب تداعيات الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 406 حالات، لافتة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 76995 حالة.

من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 729 حالة من المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 92.341 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الإمارات فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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