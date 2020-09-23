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محافظ الأفلاج: ذكرى اليوم الوطني تعزز الولاء للقيادة والانتماء للوطن

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محافظ الأفلاج: ذكرى اليوم الوطني تعزز الولاء للقيادة والانتماء للوطن محافظ الأفلاج: ذكرى اليوم الوطني تعزز الولاء للقيادة والانتماء للوطن
قال: رؤية ٢٠٣٠ ستحقق المستقبل الزاهر لكل من يعيش على أرض المملكة

محافظ الأفلاج: ذكرى اليوم الوطني تعزز الولاء للقيادة والانتماء للوطن

أكد محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، أن اليوم الوطني يوم تاريخي مجيد يجسد الوحدة الوطنية والتلاحم ويتجدد كل عام بالعطاء.

وقال "الهزاني": اليوم الوطني الـ٩٠ يذكرنا بيوم تاريخي مجيد وحد فيه مؤسس هذه الدولة وباني نهضتها الملك عبدالعزيز أرجاء الوطن وجمع شتات الأمة تحت راية التوحيد الخالدة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ليطلق عليها بعد توحيدها هذا الاسم الشامخ المملكة العربية في الأول من الميزان عام ١٣٥١ للهجرة؛ ليصبح الأول من الميزان يومها الوطني الذي يجسد الوحدة الوطنية والتلاحم ويتجدد كل عام بالعطاء والمزيد من الإنجازات في شتى المجالات.

وأضاف: الملك عبدالعزيز من القادة العظماء الذين يذكرهم التاريخ، فهو قائد دعوة، ومؤسس دولة، وباني نهضة، شخصية فذة، عظيم في إيمانه وأعماله، حقق لهذه البلاد عزها ومجدها ونموها وتقدّمها حتى وصلت إلى مكانتها العالية بين دول العالم العربي والإسلامي والعالمي. وواصل المسيرة من بعده أبناؤه البررة الملوك.

وأردف: في هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تشهد المملكة إنجازات عظيمة وتطورًا في شتى المجالات وتحديث العديد من الأنظمة والبرامج ورسم الخطط التنموية لتحقيق برامج التحول الوطني لرؤية ٢٠٣٠ لتحقيق أهدافها، هذه الرؤية التي تبناها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وأقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن العزيز المعطاء ولأبناء الوطن ومن يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.

وتابع: نحن كمواطنين من حقنا ومن واجبنا أن نفخر ونعتز بقيادتنا الحكيمة وواجب علينا أن نكون يدًا واحدة خلف قيادتنا لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي، وعلينا كذلك أن نحافظ على أمن وطننا ووحدته وعلى مكتسباته ومقدساته.

وقال المحافظ: بهذه المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعًا مناسبة اليوم الوطني التسعين تحت شعار "همة حتى القمة"، أتشرف أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة أهالي محافظة الأفلاج ومراكزها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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