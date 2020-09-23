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بتصميم اليوم الوطني 90.. مصرف الإنماء يدشن إصدارًا خاصًّا لبطاقتي المسافر والشراء

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بتصميم اليوم الوطني 90.. مصرف الإنماء يدشن إصدارًا خاصًّا لبطاقتي المسافر والشراء بتصميم اليوم الوطني 90.. مصرف الإنماء يدشن إصدارًا خاصًّا لبطاقتي المسافر والشراء
مع عرض استرداد نقدي 9% للمشتريات التي تتم على البطاقات المصدرة لأول مرة

بتصميم اليوم الوطني 90.. مصرف الإنماء يدشن إصدارًا خاصًّا لبطاقتي المسافر والشراء

استمرارًا للعروض الحصرية والمزايا المقدمة لشركاء مصرف الإنماء، وتخليدًا لذكرى اليوم الوطني السعودي 90 العزيز على قلوبنا؛ دشن مصرف الإنماء إصدارًا خاصًّا لبطاقة المسافر وبطاقة الشراء بتصميم متميز يعكس الاحتفال بيوم الوطن، مع عرض استرداد نقدي 9% للمشتريات التي تتم على البطاقات المصدرة لأول مرة بحد استرداد أقصى 90 ريالًا؛ وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر من عام 2020م.

كما أطلق عرض برنامج مزايا الإنماء لمضاعفة النقاط 9 مرات لعمليات بطاقات الإنماء خلال اليوم الوطني 23 سبتمبر من عام 2020م، ويأتي عرض الاسترداد النقدي مع (إصدار مجاني) لبطاقة المسافر وبطاقة الشراء، بتصميم مميز يحمل هوية المملكة العربية ومزين برقم 90؛ تخليدًا لهذه الذكرى الغالية لدى المواطنين والمقيمين، كما يمكن الحصول على بطاقة المسافر أو بطاقة الشراء من خلال إنترنت الإنماء أو تطبيق الإنماء للأجهزة الذكية.

يُذكر أن مصرف الإنماء يقدم خدمة إصدار فوري للبطاقات، كبطاقة المسافر وبطاقة الشراء وبطاقات الإنماء "مدى" وبطاقة الإنماء الائتمانية؛ سواءً كانت رقمية أو مطبوعة والتي تأتي جميعها مزودة بالشريحة الذكية، ويمكن لحامل أي بطاقة من بطاقات مصرف الإنماء الاستفادة من برامج الخصومات والعروض من خلال زيارة موقع المصرف www.alinma.com، أو من خلال متابعة حسابات مصرف الإنماء الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي AlinmaBankSa@ أو بالاتصال بهاتف الإنماء 920028000 التي تعمل جميعها على مدار الساعة وطوال أيام السنة؛ بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية.مصرف الإنماء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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