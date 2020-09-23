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تعرّف على آخر تطورات كورونا في عمان وقطر

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تعرّف على آخر تطورات كورونا في عمان وقطر تعرّف على آخر تطورات كورونا في عمان وقطر
إجمالي الحالات المصابة في السلطنة 95.339

تعرّف على آخر تطورات كورونا في عمان وقطر

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.339 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 875 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 86.482 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 64، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 519، والمنومين في العناية المركزة إلى 190 منومًا.

من ناحية أخرى، أشارت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات ، صباح اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 240 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 121006.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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