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.. "المواصفات": استطعنا قياس كل شيء إلا "حب الوطن" ما له مقاييس

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فيديو.. "المواصفات": استطعنا قياس كل شيء إلا "حب الوطن" ما له مقاييس .. "المواصفات": استطعنا قياس كل شيء إلا "حب الوطن" ما له مقاييس
عبر مقطع نشرته الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ "90"

فيديو..

شاركت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، في احتفاء الوطن باليوم الوطني الـ 90 عبر مقطع فيديو قالت فيه: استطعنا قياس أشياء كثيرة غير متوقعة سواء صغيرة أو كبيرة بالاعتماد على أجهزة غاية في الدقة، حتى الضوء نستطيع أن نقيسه ولكن شيئاً واحداً لم نستطع قياسه، وهو حب الوطن لأنه ليس له أيّ مقاييس.

ونشرت الهيئة المقطع عبر حسابها في تويتر، اليوم الأربعاء، تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 90 . الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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