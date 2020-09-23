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عبر مقطع فيديو نشرته الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ "90"

شاركت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، في احتفاء الوطن باليوم الوطني الـ 90 عبر مقطع فيديو قالت فيه: استطعنا قياس أشياء كثيرة غير متوقعة سواء صغيرة أو كبيرة بالاعتماد على أجهزة غاية في الدقة، حتى الضوء نستطيع أن نقيسه ولكن شيئاً واحداً لم نستطع قياسه، وهو حب الوطن لأنه ليس له أيّ مقاييس.

ونشرت الهيئة المقطع عبر حسابها في تويتر، اليوم الأربعاء، تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 90 . الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة