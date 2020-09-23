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الحجز على أموال مستثمر كبير في قطاع اللحوم

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الحجز على أموال مستثمر كبير في قطاع اللحوم الحجز على أموال مستثمر كبير في قطاع اللحوم

جي بي سي نيوز:-  قررت محكمة بداية عمان الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد كبار المستثمرين في قطاع اللحوم، والذي يملك سلسة مراكز تجارية، بعد حصوله على تسهيلات بنكية بمبلغ 100 مليون دينار.

وفي التفاصيل، فإن القضية بدأت بعد رفع عدد من البنوك دعاوى ضد المستثمر لحصوله على تسهيلات بنكية وصلت لـ100 مليون دينار ولم يتمكن من التسديد ، بحسب "الغد" .

ومن المؤكد بحسب المصادر أن القضايا المرفوعة ضد المستثمر منظورة أمام القضاء.

ويذكر أن المستثمر لحقته بعض التهم قبل حوالي 10 سنوات لتعثره بسداد مبلغ 80 مليون دينار حصل عليها من البنوك، وهروبه إلى خارج الاردن انذاك.

جي بي سي نيوز

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