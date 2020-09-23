الخالدي في يوم الوطن: تطورات متعاقبة وفق رؤية واضحة المعالم هدفها نهضة الوطن

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عضو "الشورى" أكّد رغم تداعيات كورونا عالمياً إلا أن المملكة واصلت إنجازاتها

قال عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي؛ أنه في مثل هذا الوقت من كل عام تحل علينا ذكرى يومنا الوطني لتذكّرنا بتلك البطولات الخالدة التي كان نتاجها توحيد وطننا الغالي وتتجدّد معها معاني ومفاهيم الانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.

وأضاف: يأتي الاحتفال بالذكرى الـ 90 لليوم الوطني هذا العام وسط عديد من التطورات التي شهدتها المملكة على الرغم من تداعيات انتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي إلا أن المملكة واصلت بثبات نهضتها التنموية وإنجازاتها على مختلف الأصعدة، وقدمت كل الرعاية والدعم والمساندة للمواطن والمقيم لحمايتهم ولسلامتهم ثم علاج ورعاية المصاب منهم بهذا الفيروس، وكل ذلك دون أي مقابل مادي تجاه هذه الرعاية النوعية والمميزة.

وتابع: من جانب آخر، تأتي رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020م، لتؤكّد مكانة المملكة على الصعيد الدولي، حيث تعد استضافة المملكة للمجموعة فرصة رائدة على مستوى العالم العربي، كما لاتزال رؤية المملكة 2030 تنعكس بتداعيات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي والتنمية الاجتماعية حيث عجلت بإصلاحات واسعة النطاق سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وتعهدت المملكة بإجراء إصلاحات شاملة وجذرية تشمل مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وبالفعل بدأت المملكة تحصد ثمار تلك الإصلاحات التي أسفرت عن نتائج إيجابية، كما أطلقت الدولة مجموعة من السياسات والإستراتيجيات التي لعبت دوراً حيوياً في قيادة هذا التحول، من بينها تنويع الاقتصاد السعودي والتركيز على النمو غير النفطي وتحسين ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أطلقت المملكة برنامجاً وطنياً للتنمية الصناعية واللوجستيات وتوفير الفرص للتوطين في القطاع الصناعي من أجل تشجيع الصناعة المحلية والمحتوى المحلي لتحقيق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المتضمن زيادة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

واستطرد: تطورات متتالية ومتعاقبة شهدتها المملكة وفق رؤية واضحة المعالم هدفها نهضة الوطن في المجالات كافة، فعلينا جميعاً أن نفخر بوطن يحتضن أبناءه ويسعى لتوفير كل السبل والمقومات التي تحقّق لهم أحلامهم وأمنياتهم في وطن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.. حفظ الله الوطن وأدام عليه نعمه.اليوم الوطني