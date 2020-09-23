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"الأحمر والأزرق".. مخيف للجمال القاتل

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"الأحمر والأزرق".. فيديو مخيف للجمال القاتل "الأحمر والأزرق".. مخيف للجمال القاتل
ككل هدف عظيم يصعب الوصول إليه دون مخاطر

ربما شاهدت أو قرأت قصة "الجمال النائم"، لكن الأحمر والأزرق ليس عن الأميرة الجميلة التي نامت؛ بل عن وردة حمراء رائعة الجمال زكية الرائحة، تلتف حولها أفعى زرقاء سامة، ككل هدف عظيم أو شيء جميل في الحياة يصعب الوصول إليه والتمتع به دون مخاطر وصراعات.

وتقول قناة "زي نيوز" التليفزيونية الهندية على موقعها، يمكن أن يكون الجمال خطرًا في بعض الأحيان، وهذا الفيديو الذي انتشر عبر الإنترنت لأفعى زرقاء تلتف حول وردة حمراء يثبت ذلك.

فهذا الفيديو الذي تبلغ مدته 12 ثانية فقط، تم نشره على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، تحت عنوان: "شاهد أفعى الحفرة الزرقاء، إنها جميلة بشكل لا يصدق".

وقد أصاب الذهول كل من شاهد الفيديو؛ خاصة اجتماع لونين بينهما تناقض صارخ كالأحمر والأزرق؛ لكن الخطر يكمن في أفعى الحفرة الزرقاء ذات الشفاه البيضاء، إنها حية سامة، والتواجد بالقرب منها للحصول على الوردة أو التمتع برائحتها أمر شديد الخطورة، ومن يريد ذلك عليه إبعاد الأفعى أولًا.

وتنقل "زي نيوز" عن مسؤولي حديقة حيوان موسكو، أن أفاعي الحفرة الزرقاء توجد في إندونيسيا وتيمور الشرقية، وما ظهر في الفيديو من النوع السام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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