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الجوف.. مُسِن فلسطيني يصرُّ على التبرع بدمه ضمن فعاليات "اليوم الوطني"

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قال: أقدّمه لبلد احتضنني وأسرتي أكثر من 50 عاماً ومواقفه مشهودة

الجوف.. مُسِن فلسطيني يصرُّ على التبرع بدمه ضمن فعاليات

أصرّ مُسِن "فلسطيني" بمنطقة الجوف يبلغ من العمر (75) عاماً، على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظّمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ضمن برامج وفعاليات اليوم الوطني، في بادرة ولفته جميلة تعبّر عن مدى الوفاء والحب الذي يحمله تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة.

وأكّد المُسِن الفلسطيني أن حرصه على المشاركة عرفاناً منه بالجميل ووفاءً لهذا الوطن المعطاء الذي احتضنه وأسرته لما يزيد على خمسين عاما، ومواقفه مشهودة مع قضيته، وهو فخورٌ بتقديم دمه في هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع ذكرى توحيد المملكة.

من جانبه، قدّم مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، شكره للمُسِن "الفلسطيني "على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الجميع يفخر بتلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في لحمة واجتماع ومحبة على أرض العطاء والخير.

بدوره، قدّم الطاقم الطبي شكره للمُسِن الفلسطيني، وأفاده بأن عمره لا يسمح له بالتبرع بالدم حفاظاً على صحته، لكنه أصرّ ولو بجزءٍ بسيطٍ من الدم.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية يواصل تنظيم عددٍ من الفعاليات والبرامج التي تتزامن مع اليوم الوطني بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن أعمال وبرامج الوزارة لغرس الانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع.

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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