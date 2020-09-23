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وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:28 صباحاً
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠»
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:28 صباحاً
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021
-
الأحد 27 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تعليق ماكرون حول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 09:03 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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