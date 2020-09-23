مدير "صحة ينبع" في اليوم الوطني: ذكرى عظيمة ترسخ وحدة ولحمة الشعب

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قال: نستذكر مؤسّس هذه البلاد المباركة وكفاحه العظيم في سبيل توحيد المملكة

أكد مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن صلاح الميلبي؛ أننا في هذه الذكرى العظيمة نستذكر مؤسّس هذه البلاد المباركة -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وكفاحه العظيم في سبيل توحيد المملكة العربية السعودية وترسية دعائم الأمن والنهضة فيها على نهج واضح مستمد من كتاب الله الكريم والسنّة النبوية المطهرة.

وقال "الميلبي" بمناسبة الذكرى الــ90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: إنها ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولحمة وترابط شعب المملكة ليجدد فيه الولاء بإخلاص لله تعالى، ثم المليك، والوطن، والذي اجتمعت أركانه وتآلف شتاته في وحدة وطنية يضرب بها المثل ضمت وطناً مترامي الأطراف ونعماً مستقرة مزدهرة وخدمة للحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين من أنحاء العالم كافة، مؤكداً استكمل هذه المسيرة من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى بلغت أوجها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وأشار إلى أن وطننا، ولله الحمد، في تطور وازدهار يسابق الزمن لتحقيق الرؤية الملهمة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ٢٠٣٠ ونحن ولله الحمد في أمن وأمان نواصل بناء وطننا بإصرار وعزيمة في ضوء رؤية واعدة لما نريد الوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا الغالية، بإذن الله.

وأضاف "الميلبي"؛ في هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين -يحفظهما الله- وتوجيهاتهما الحكيمة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان وجعله محور العملية التنموية، كما يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة، ولله الحمد، من استقرار سياسي واقتصادي.

وأشار "الميلبي"؛ إلى أنه بفضلٍ من الله، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي لم تألوا جهداً في دعم جميع القطاعات الحكومية ومنها وزارة الصحة بتنفيذ عديد من المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين من خلال بناء المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جديدة مع تجهيزها تجهيزاً طبياً حديثاً ومتكاملاً وفق أعلى معايير الجودة حرصا من الدولة -أيدها الله- على توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية والعلاجية بكل ما يحقق للمواطنين الرفاهية والاستمرار في مسيرة مباركة نحو التطور والتقدم.

وقدّم التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي قطاع صحة محافظة ينبع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- ولجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الــ90 للمملكة العربية السعودية، سائلا الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأبناء وبنات هذا الوطن، وأن يحفظ ويحقق النصر لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال المرابطين على حدود المملكة لدحر المعتدين ونصرة المظلومين وتحقيق الأمن في المنطقة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحقق لبلادنا ما تتطلع إليه من نمو وتطور، وأن يعيد على المملكة هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار ورخاء ونصر وتمكين وأمن وأمان.اليوم الوطني