أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب الفيضانات.. حمى الوادي المتصدع تعصف بشمال السودان

Print
بسبب الفيضانات.. حمى الوادي المتصدع تعصف بشمال السودان بسبب الفيضانات.. حمى الوادي المتصدع تعصف بشمال السودان
بسبب تردي الأوضاع الصحية تعاني معظم المناطق من دمار كبير للبنية

بسبب الفيضانات.. حمى الوادي المتصدع تعصف بشمال السودان

توفي العشرات في شمال السودان نتيجة إصابتهم بحمى الوادي المتصدع، وسط مخاوف كبيرة من انتشار المرض بسبب تردي الأوضاع الصحية وتدهور البيئة في المناطق المتأثرة بموجة الفيضانات التي ضربت معظم مناطق البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وتضاربت البيانات حول العدد الفعلي للوفيات؛ ففيما قال الطبيب حمدالله أحمد من تنسيقية قرى منطقة مروي في الولاية الشمالية إنهم رصدوا نحو 22 وفاة خلال الساعات الماضية؛ أشارت مصادر أخرى إلى تسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 100 حالة اشتباه بالإصابة بالمرض.

وفي ذات السياق، قال أيمن محمد وهو صيدلاني يعمل مع التنسيقية،: إن هنالك نقصًا واضحًا في الأدوية والمحاليل الطبية وإمدادات الدم والمعينات الأخرى اللازمة لإنقاذ حياة المشتبه فيهم؛ مبديًا تخوفه من انتشار أمراض أخرى وخصوصًا الإسهالات المائية؛ بسبب تلوث مياه الشرب والنقص الواضح في الأغذية.

وتوثق "سكاي نيوز" عمل السلطات الصحية في المنطقة على أخذ عينات عشوائية وإرسالها إلى الخرطوم في ظل عدم توفر المعامل والأجهزة اللازمة للفحص في تلك المناطق التي تعاني أصلًا من نقص المستشفيات والمراكز الطبية.

وتعاني معظم مناطق السودان المتأثرة بالفيضانات من دمار كبير أصاب البنية التحتية؛ مما يصعّب من الوصول إلى المناطق النائية.

وأوضح حمدالله أن فرقًا طبية تتبع للمنسقية -وهي مبادرة شعبية تعمل على درء آثار كارثة الفيضان- تعمل في ظل ظروف بالغة التعقيد من أجل توفير أجهزة الكشف المعملي والأدوية والمعينات الأخرى لمنع اتساع رقعة انتشار المرض.فيضانات السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية