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في الذكرى الـ90.. "جوجل" يشارك الوطن فرحته متوشحًا بعلم المملكة

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في الذكرى الـ90.. "جوجل" يشارك الوطن فرحته متوشحًا بعلم المملكة في الذكرى الـ90.. "جوجل" يشارك الوطن فرحته متوشحًا بعلم المملكة
واضعًا شعارًا خاصًّا على صفحته الرئيسية بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني

في الذكرى الـ90..

احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية ، الذي يوافق اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر؛ حيث وضع شعارًا خاصًّا على صفحته الرئيسية كعادته خلال الاحتفالات باليوم الوطني الأعوام الماضية.

وأظهر "جوجل" على متصفحه الرئيسي علم المملكة يرفرف داخل نصف دائرة خضراء، وخلفه سماء وسحب وكلمة محرك البحث داخل مستطيل "أخضر".

الجدير بالذكر، أن احتفالات اليوم الوطني تنطلق اليوم الأربعاء في عدد من مدن ومناطق المملكة؛ حيث يحيي المواطنون هذه الذكرى في المشاركات بالاحتفالات وحمل الأعلام والشعارات الوطنية؛ معبرين عن حبهم واعتزازهم ببلادهم.جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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