أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير

Print
المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير
حصيلة ضحايا الفيروس تلامس الـ 75 ألفاً

المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 705 آلاف و263 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 74348 شخصاً.

وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضرراً من جرّاء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالمياً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

شبكة عيون الإخبارية