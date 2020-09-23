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"طراد باهبري": قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل

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"طراد باهبري": السعودية قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل "طراد باهبري": قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل
هنأ القيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة

قال رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري: إن المملكة العربية هي قِبلة المسلمين، ودار السلام، وخارطة المستقبل. مقدمًا التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة. ‏

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وسأل "باهبري" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. مختتمًا تغريدته قائلاً: كل عام ووطني بخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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