أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

Print
"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان والجموم وجدة والليث والقنفذة وبحرة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب ومحايل وظهران الجنوب. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية