"العبدالعالي" يستعرض عدد الحالات والفحوصات.. ويجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا

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"الصحة" دعت للمشاركة بطرح الأسئلة عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وذلك في تمام الساعة الـ3:35 مساء.

وتفصيلاً، يستعرض محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر أبرز الموضوعات: صحة وطن، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات. كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937، وأيضًا الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الوزارة للمشاركة في المؤتمر الصحفي بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

يُذكر أن إحصاءات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) أظهرت انخفاضًا ملحوظًا بشكل مستمر في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 330798 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 312684 حالة -ولله الحمد-، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4542 حالة وفاة. وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 13572، والحالات الحرجة 1121 حالة.