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8 مواد ملكية أصدرها الملك عبدالعزيز لتؤسس للسعوديين وطنهم المترامي الأطراف

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أقر الأول من الميزان يومًا للاحتفاء بتوحيد هذا الكيان وجمع شتاته قبل 90 عامًا

8 مواد ملكية أصدرها الملك عبدالعزيز لتؤسس للسعوديين وطنهم المترامي الأطراف

ثماني مواد كانت نتاج تأسيس وطن السعوديين قبل 90 عامًا وجمع شتاته وتوحيده والتي اشتملت على آراء وأفكار ورؤى لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- .

وتفصيلاً، جاء في المادة الثامنة من الأمر الملكي رقم ٢٧١٦ وتاريخ ١٧ جمادى الأولى ١٣٥١ الذي أصدره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله، اختياره يوم الخميس ٢١ جمادى الأولى ١٣٥١هـ الموافق الأول من الميزان يومًا لإعلان توحيد هذه المملكة حيث أقر رحمه الله عند صدور الأمر الملكي ثماني مواد بعد مقدمة الأمر الملكي التي جاء فيها أنه"بعد الاعتماد على الله وبناء على ما رفع من البرقيات من كل رعايانا في المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا وحبًا في توحيد أجزاء المملكة العربية أمرنا بما آت:

المادة الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا بعد الآن ملك المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل ابتداءً من تاريخ إعلانه.

المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية التي تبقى على قيمها ومفعولها وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإدارية بل تظل نافذة.

المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا التحول.

المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضرة مؤقتًا إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.

المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالاً في وضع نظام أساس للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها.

المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء فردًا أو أفرادًا من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من آرائهم والاستعانة بمعلوماتهم.


ومن ذلك التاريخ توالت مراسم الاحتفاء بهذا اليوم المجيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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