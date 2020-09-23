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الهلال بظروفه ( الصعبة) يواجه شباب الأهلي دبي ..وبطاقة الاستقلال في (يد) الأهلي

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الهلال بظروفه ( الصعبة) يواجه شباب الأهلي دبي ..وبطاقة الاستقلال في (يد) الأهلي الهلال بظروفه ( الصعبة) يواجه شباب الأهلي دبي ..وبطاقة الاستقلال في (يد) الأهلي
في افتتاح الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا

الهلال بظروفه ( الصعبة) يواجه شباب الأهلي دبي ..وبطاقة الاستقلال في (يد) الأهلي

يواجه فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية بوصوله للنقطة 11 في صدارة المجموعة, فيما سيكون التنافس على البطاقة الثانية بين شباب الأهلي دبي "7 نقاط" وباختاكور الأوزبكي "8 نقاط" الذي سيلتقي بدوره مع شهر خودرو الإيراني الذي ودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير, إذ يحتاج الفريق الإماراتي إلى الفوز وتعثر الفريق الأوزبكي لبلوغ الدور الثاني.
وعلى الرغم من الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة، لكن الأنظار تتركز مجددًا على الهلال الذي ارتفع عدد مصابيه بفيروس كورونا من 15 لاعبًا إلى 18، بينهم أبرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي قوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، وذلك بعد الإعلان عن إصابة محمد جحفلي، محمد كنو ومحمد الكنيدري، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني واختصاصي التغذية.
ويستعد الهلال لاستعادة بعض لاعبيه مع انتهاء فترة الحجر الصحي، وقد عاود تمارينه أمس بمشاركة قائد وسطه سلمان الفرج الذي غادر الحجر بعد أن أجرى مسحتين طبيتين كانت نتيجتهما سلبية.
وبحسب بروتوكولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإنه يشترط أن يجري الشخص المتعافي من الإصابة، مسحتين تكون نتيجتهما سلبية حتى يسمح له بمغادرة الحجر الصحي والانضمام للتمارين الجماعية للفريق.


الأهلي السعودي - الاستقلال الإيراني
يلتقي فريق الأهلي السعودي نظيره الاستقلال الإيراني في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.
ويتصدر الأهلي المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال "نقطتان" مع الشرطة العراقي"5 نقاط" بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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