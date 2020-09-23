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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس المصري بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس المصري بمناسبة اليوم الوطني الـ90 خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس المصري بمناسبة اليوم الوطني الـ90
أعرب عن أصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة.. مبرزًا العلاقات التاريخية بين البلدين

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس المصري بمناسبة اليوم الوطني الـ90

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس المصري بهذه المناسبة.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة، مبرزًا العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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