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تعرَّف على ‏آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في ‎المسجد الحرام والروضة الشريفة

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تعرَّف على ‏آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في ‎المسجد الحرام والروضة الشريفة تعرَّف على ‏آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في ‎المسجد الحرام والروضة الشريفة
وزارة الحج أعلنت أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا يوم 10 صفر الجاري

تعرَّف على ‏آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في ‎المسجد الحرام والروضة الشريفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 10 صفر الجاري.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، التي جاءت على النحو الآتي:

تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستُعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية.

إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي. وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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