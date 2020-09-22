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شيخ قبيلة "بني حرب بني مالك" بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩٠

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شيخ قبيلة "بني حرب بني مالك" بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ شيخ قبيلة "بني حرب بني مالك" بميسان يرفع تهنئته للقيادة بمناسبة اليوم الوطني ٩٠
أكد: المملكة تزخر بالعديد من النجاحات التي جعلتها في مقدمة دول العالم

شيخ قبيلة

رفع الشيخ علي بن حسن المالكي، شيخ قبيلة بني حرب بني مالك بمحافظة ميسان، باسمه ونيابةً عن أبناء قبيلته، أسمى التهاني والتبريكات لمقادم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولكافة الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

وقال الشيخ "المالكي: "تمرُّ علينا ذكرى اليوم الوطني ٩٠ والمملكة تزخر بالعديد من النجاحات التي جعلتها في مقدمة دول العالم سياسيّاً واقتصاديّاً ودبلوماسيًّا؛ ويفخر كل مواطن ومواطنة بانتمائِه لهذا الوطن الشامخ والمعطاء".

وأردف "المالكي": "نحن في المملكة نعيش في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في نِعَم عظيمة ورفاهية ورخاء، وذلك بفضل ما توفره حكومتنا الرشيدة من خدمات ودعم لا محدود في جميع المجالات، ومؤخراً بذلت الغالي والنفيس مع أبطال الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير كافة الاحتياجات الطبية لشعبها والمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات؛ وحظيت المملكة بفضل الله بمكانةٍ مميزةٍ في إدارة تلك الأزمة من خلال احتوائها لها".

واختتم "المالكي" قائلاً: "حفظ الله قيادة المملكة الرشيدة، وأدام عليها أمنها وأمانها، وأبعد عنها كل مكروه، وبارك في أبنائها وبناتها، وجعلها دوماً في مقدمة دول العالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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