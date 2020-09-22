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"الدلاك": مشاعر فخر واعتزاز في أنفسنا وبانتمائنا لهذه الأرض الطاهرة المباركة

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"الدلاك": مشاعر فخر واعتزاز في أنفسنا وبانتمائنا لهذه الأرض الطاهرة المباركة "الدلاك": مشاعر فخر واعتزاز في أنفسنا وبانتمائنا لهذه الأرض الطاهرة المباركة
مساعد وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني التسعين

رفع مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية .

وبهذه المناسبة، قال الدلاك: "تتجدد مناسبة اليوم الوطني كل عام، لتزيد من مشاعر الفخر والاعتزاز في أنفسنا جميعًا، بانتمائنا لهذه الأرض الطاهرة المباركة، والتي توحدت واجتمعت لحمتها ـ بعد توفيق الله عز وجل ـ على يد الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ، وقامت على النهج المستنير الذي وضع قواعده حينها، ثم سار عليه أبناؤه الملوك من بعده، حتى وصلت المملكة في وقتنا الحاضر المشرق، عهد مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ إلى التطور المنشود، وترجمة الأحلام إلى إنجازات حقيقية بخطط تنموية شاملة نجحت في كل شؤون الحياة ولله الحمد والمنة".

ونوّه مساعد وزير الرياضة بالدعم السخي والكريم لقيادتنا الرشيدة في جميع القطاعات والمجالات، ومنها قطاع الرياضة الذي شهد حراكًا غير مسبوق، وحقق قفزات كبرى من التطور المنشود، لتتبوأ المملكة العربية السعودية المكانة التي تليق بها على مستوى العالم أجمع، سائلاً المولى عز وجل بأن يمن على بلادنا وقيادتنا بالتوفيق والنجاح، وأن يديم علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى من أمن وأمان واستقرار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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