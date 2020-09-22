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شاهد.. مواطن يعثر على رفات موتي "بعضها متناثرة" شمال القنفذة

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شاهد.. مواطن يعثر على رفات موتي "بعضها متناثرة" شمال القنفذة شاهد.. مواطن يعثر على رفات موتي "بعضها متناثرة" شمال القنفذة
دعا الجهات المعنية للتدخل.. و"الزبيدي": لجنة مختصة ستقف عليها لاتخاذ اللازم

شاهد.. مواطن يعثر على رفات موتي

عثر مواطن على رفات موتى، كانت متناثرة وبعيدة عن بعضها في إحدى الأراضي. فيما أظهرت صور ومقاطع المواطن وهو يرصد ما عثر عليه من عظام الموتى التي كانت بعضها كاملة، والأخرى متناثرة.

وأكد لـ"سبق" المواطن الحسين الحازمي من سكان محافظة القنفذة المكان الذي عثر به على تلك الرفات، وأوضح أنه ذهب في نزهة شرق قرية رحمان شمال محافظة القنفذة، وأنه وجد أشياء بيضاء، وكان يظن أنها عظام حيوانات، فذهب يبحث ويبحث حتى تأكد أنها عظام بشرية.

ولفت إلى أنه فوجئ بأنها مقبرة قديمة للغاية، مبينًا أن السيارات والحراثات تسير فوقها دون مبالاة أو عدم معرفة، وداعيًا الجهات الرسمية والمعنية للتحرك في الحال لاتخاذ ما يلزم حيال تلك المقبرة، إما بالتسوير أو نحوه، مطالبًا بضرورة وسرعة تدخل الجهات المعنية للحفاظ على حرمة الأموات.

"سبق" عرضت الموضوع على المتحدث الرسمي لبلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي، الذي رد بقوله: "نحيطكم بأنه تم رصد مقطع متداول لرفات مقبرة بقرية رحمان، وسيتم وقوف لجنة من الجهات المختصة على الموقع المذكور لإعداد تقرير، وتحديد المقبرة على الطبيعة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإدراجها ضمن مشاريع التسوير، ودفن العظام وفق المتبع في ذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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