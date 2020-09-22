أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. شوارع ومتنزهات "فيفاء" تكتسي بالأخضر احتفالاً بيوم الوطن الـ90

Print
"البلدية" أنهت استعداداتها استشعارًا بأهمية الحدث ومكانة المناسبة

شاهد.. شوارع ومتنزهات

أنهت بلدية محافظة فيفاء استعداداتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية "همة حتى القمة" استشعارًا منها بأهمية الحدث ومكانة المناسبة.

وتفصيلاً، قامت البلدية بتركيب الأعلام في الشوارع الرئيسية، والتجمعات السكنية والتجارية، والمتنزهات ومداخل المحافظة، وكذلك تزيين أعمدة الإنارة بعقود الزينة، وباللون الأخضر، وتركيب اللوحات الوطنية، إضافة إلى مشاركة المجلس البلدي بتركيب مجموعة من اللوحات الوطنية.

وكثفت البلدية جولاتها على المتنزهات والحدائق والسوق العام، من خلال تعقيمها، وتجهيزها لمرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني.

شاهد.. شوارع ومتنزهات

شاهد.. شوارع ومتنزهات

شاهد.. شوارع ومتنزهات

شاهد.. شوارع ومتنزهات

شاهد.. شوارع ومتنزهات

شاهد.. شوارع ومتنزهات

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية