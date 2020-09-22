شاهد.. شوارع ومتنزهات "فيفاء" تكتسي بالأخضر احتفالاً بيوم الوطن الـ90

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"البلدية" أنهت استعداداتها استشعارًا بأهمية الحدث ومكانة المناسبة

أنهت بلدية محافظة فيفاء استعداداتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية "همة حتى القمة" استشعارًا منها بأهمية الحدث ومكانة المناسبة.

وتفصيلاً، قامت البلدية بتركيب الأعلام في الشوارع الرئيسية، والتجمعات السكنية والتجارية، والمتنزهات ومداخل المحافظة، وكذلك تزيين أعمدة الإنارة بعقود الزينة، وباللون الأخضر، وتركيب اللوحات الوطنية، إضافة إلى مشاركة المجلس البلدي بتركيب مجموعة من اللوحات الوطنية.

وكثفت البلدية جولاتها على المتنزهات والحدائق والسوق العام، من خلال تعقيمها، وتجهيزها لمرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني.

اليوم الوطني