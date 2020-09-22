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شاهد.. منسوبات "الإسلامية" بالطائف يقدمن التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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شاهد.. منسوبات "الإسلامية" بالطائف يقدمن التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 شاهد.. منسوبات "الإسلامية" بالطائف يقدمن التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
قدمن عبر مقطع الشكر للوزير آل الشيخ لتمكينهن من خدمة الدين والوطن

شاهد.. منسوبات

رفعت منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقسم النسائي بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالطائف التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - رحمه الله - مبديات اعتزازهن بالمشاركة في خدمة هذا الكيان الشامخ وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وتفصيلاً، جاء ذلك على هامش احتفاء منسوبات القسم النسائي بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالطائف بالذكرى، قدمن شكرهن وتقديرهن لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تمكينهن من خدمة الوطن وفي أشرف مجال وهو خدمة الدين والمساهمة في نشر الوسطية والاعتدال، مشيدات بالدعم اللامحدود الذي يلقاه العاملين بقطاعات الوزارة ومنها الأقسام النسائية لتحقيق أهداف الوزارة العامة لخدمة بيوت الله.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية ومنذ تولي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت فتح أقسام نسائية بجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة لإشراك المرأة في خدمة الوطن وتحقيق رسالة وأهداف الشؤون الإسلامية وفق الاختصاص الذي تتطلب حضور ومشاركة المرأة .

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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