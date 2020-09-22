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"السويدان": ملوك ضربوا مثلاً في المحافظة على وحدة الوطن

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"السويدان": ملوك السعودية ضربوا مثلاً في المحافظة على وحدة الوطن "السويدان": ملوك ضربوا مثلاً في المحافظة على وحدة الوطن

قال رجل الأعمال بدر السويدان، إن احتفالات المملكة العربية باليوم الوطني تأتي بعد مرور90 عامًا على توحيد المملكة، في وقت تواصل فيه المملكة العمل لحجز مكانة رائدة بين دول العالم وفقًا لرؤيتها 2030.

وقال "السويدان": "ضرب لنا الملوك السابقون للمملكة -رحمهم الله- والملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- المثل في المحافظة على وحدة هذه الأمة وتنمية طاقاتها البشرية والاقتصادية والتقنية لتبقى المملكة العربية السعودية مثالاً يقتدى في الأمن والاستقرار".

وأضاف "السويدان": "المملكة شهدت وتشهد تحولات هيكلية وجوهرية في تكوين استثمارات داخلية وخارجية شملت الاستثمار المحلي والدولي، وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح الأسواق المالية للأجانب، علاوة على ذلك أن السعودية تمتلك مركزًا متقدمًا في احتياطي الغاز، كما قامت أخيرًا بفصل الصناعة عن الطاقة بهدف أن تجعل الصناعة ضمن محركات النمو الاقتصادي الأساسية، كما أن إدارة الاقتصاد السعودي اتسمت بدرجة كبيرة من العمل المخطط، الذي جعل الحياة في السعودية من حيث المعيشة والعمل خيارًا مفضلاً".

وختم قائلاً: "نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، فكل مواطن سعودي يفخر ويعتز بهذا الوطن العظيم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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