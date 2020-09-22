احتفاءً باليوم الوطني.. فرع "البيئة" بمكة ومكتبها بجدة يتوشحان بالأخضر

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تم تزيين المباني بصورة خادم الحرمين وولي عهده

توشح مبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومكتب الوزارة بمحافظة جدة باللون الأخضر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار: «همة حتى القمة».

وتأتي هذه التجهيزات حرصاً على المشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، ويعتبر ضمن المشاركات التي تنفذها إدارة الفرع ومكتب محافظة جدة، حيث تم تزيين المبنى بصورة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، واتشحت الإدارة بالزينة والإضاءة، والأعلام الوطنية.