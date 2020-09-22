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محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة

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‪ قام بتهيئة أماكن الاحتفالات ووضعت الأعلام والصور الوطنية بالشوارع

محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة

اكتست محافظة يدمة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجًا باليوم الوطني 90 في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المحافظة وكتب عليها عبارات الولاء والإخلاص وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، كما زينت مباني الإدارات الحكومية بالمحافظة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله".

وأنهت محافظة يدمة كل استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك بتهيئة كل الأماكن، ووضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والساحات، كما تزينت بكل أنواع الإضاءة على أعمدة الإنارة والأشجار.

محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة

محافظة يدمة تنهي استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني الـ90 للمملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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