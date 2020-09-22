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أمانة جدة تُغلق 104 محال تجارية مخالفة خلال 72 ساعة الماضية

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بعد رصدها من قِبل البلديات الفرعية

أمانة جدة تُغلق 104 محال تجارية مخالفة خلال 72 ساعة الماضية

أغلقت أمانة محافظة جدة، 104 محال تجارية مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق هذه المحال متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، منها 25 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.

وأضاف "الزهراني": أنه "تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية"، مشيرًا إلى أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940"، للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

أمانة جدة تُغلق 104 محال تجارية مخالفة خلال 72 ساعة الماضية

أمانة جدة تُغلق 104 محال تجارية مخالفة خلال 72 ساعة الماضية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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