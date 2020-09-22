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بعنوان "تسعين عـام".. "الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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بعنوان "تسعين عـام".. "الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بعنوان "تسعين عـام".. "الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
قال فيها: "مـن يوم أبـو تـركي تَنَهَّض ونَجَّم.. قاموا نِشاما العزْ ما حدٍ تِــونّا

بعنوان

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "تسعين عام"؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية .

وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته:

تسعـــــــــــــــــين عـــــــــامٍ والشَّهـــــــادَه عَلَـــــمــــــنا

وحْـــــــــــــــدَه وتــوحيــــــــــــدٍ وسيـــــــــــفٍ تـــــثــــــــــنَّى

مـــــن يوم أبـــــو تــــــركــــــي تَنَهَّـــــــــض ونَجَّـــــــم

قامـــــوا نِشـــــــاما العـــــــزْ ما حــــــــدٍ تِــــــونّـــــــــا

وخلّـــــف رجاجيـلٍ على قدر الاحداث

وانصــــاح صـــايحْ قالوا فْداك حــــــنّا

وجتـــنا عـلى المِنْــوَهْ وعيّــت على الغير

وما كــــلْ عشّـــــاقٍ وصَــــــــــــــلْ ما تِــــــمــــــــــــــــنّى

وإن قالــه الله نَجــــعَل الحــلــم واقـــــــع

ونطـــــــــــوّع الصعبــــــــــــــات بالعــــــــزم مـــــــــــنّا

نبــــــــــــني عَمَـــــارْ الـــــــدّار بافكــــــــار وعلـــــــوم

ونصْنَــــــــعْ ســـــلاح جيوشـــــــنا في وطــــــــــــنّا

طِقّـــــوا طبــــــــول النَّصـــر في يوم مَجْده

وسِلّـــــواسيــــــــوفٍ بالشّجـــــاعة تَغَـــــــــــــنّى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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