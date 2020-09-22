أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العواد" نائبًا للجنة "الموارد والعمل" بـ"غرفة الرياض"

Print
"العواد" نائبًا للجنة "الموارد والعمل" بـ"غرفة الرياض" "العواد" نائبًا للجنة "الموارد والعمل" بـ"غرفة الرياض"

أجمع أعضاء لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض، على اختيار الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد نائباً لرئيس اللجنة، وذلك أثناء الاجتماع الأول للجنة بالدورة 18 بمقر غرفة الرياض.

فيما أعرب "العواد" عن سعادته بالثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل أعضاء اللجنة باختيارهم له لهذا المنصب، مبدياً فخره واعتزازه بهذا الشرف الكبير الذي توج به، ومؤكداً على عزمه المضي قدماً وبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة اللجنة وأهدافها بشكل عام بما يحقق أهداف المملكة ورؤيتها 2030 فيما يخص سوق العمل من حيث المساهمة في تمكين وتهيئة بيئة العمل بالمنشآت لتوطين القوى العاملة لديها، وتلبية المتطلبات التشغيلية، ورفع كفاءة سوق العمل وإصلاح تشوهاته.

و"العواد" قد مثّل المملكة في العديد من المحافل الدولية والعالمية من قبل؛ حيث شارك في أعمال المجلس السعودي السويسري بمدينة بازل السويسرية، وشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي الكوري الأول، وله العديد من المشاركات والأوراق العلمية على المستويين المحلي والقاري.

كما حاز على عدد من الجوائز؛ منها درع الريادة للقادة التنفيذيين، وجائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، كما اختاره مجلة فوربس كأحد رواد الأعمال الأكثر إبداعًا في المملكة عام 2014.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية