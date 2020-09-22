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﻿"الشيبي" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للسعودية

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﻿"الشيبي" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للسعودية ﻿"الشيبي" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للسعودية
نوه بالتغييرات المذهلة التي شهدها قطاع الاتصالات والمعلومات

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رفع الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد بن فيصل الشيبي، التهنئة باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله - ، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات بالتغييرات المتسارعة التي شهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة خلال السنوات الماضية، والتي انعكست في تقدمها 40 مرتبة في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة ضمن مؤشر تنمية الرقمية، واحتلت المملكة بذلك المركز 27 عالميًا والمركز 8 بين مجموعة دول العشرين في إصدار عام 2020، وهو نتاج تضافر الجهود بين كل القطاعات ومساهمة رؤية المملكة 2030 في إحداث هذه التطورات الكبيرة على القطاع، والذي أسهم في تحقيق المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر التنافسية العالمية، حيث قفزت 16 مركزًا في المحور الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات لتحتل المرتبة 38 عالميًا من خلال انتشار النطاق العريض وتطوير البنية الرقمية.

وشدد "الشيبي" على التزام الشركة في تقديم الحلول التقنية لقطاع الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة في المملكة، ومنها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مشيرًا إلى قيام تمكين للتقنيات بتطوير وتشغيل عددٍ من هذه التقنيات بطريقة مستدامة لعملائها.

ويأتي تركيز الشركة على تطوير الحلول التقنية المبنية على المنتجات المفتوحة المصدر دعمًا لتوجه المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، وبالتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الصناعة البرمجية لتوطين قطاع تقنية المعلومات.

يُشار إلى أن شركة تمكين للتقنيات هي شركة حكومية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل لخدمات الأعمال حيث تأسست في عام 2013م برؤية طموحة في أن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي من خلال الالتزام بتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المواهب والكفاءات في مجال تقنية المعلومات وأيضًا العمل على توقيع اتفاقيات إستراتيجية مع أكبر شركات التقنية العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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