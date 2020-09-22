بـ 12 إشارة نداء.. الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي تحتفل باليوم الوطني

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بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

سبق - الرياض : بدأت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي الاحتفاء باليوم الوطني 90 وذلك بالمشاركة بعدد 12 إشارة نداء فرعية واشارة نداء رئيسية HZ90ND بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

ويأتي ذلك ضمن أنشطة جمعية هواة اللاسلكي السعودية في حث الهواة في داخل البلاد بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

ويقوم أعضاء الجمعية في مختلف مناطق المملكة باستخدام هذه الإشارات بأجهزة الراديو الخاصة بهم للتخاطب مع كل الهواة حول العالم والبالغ عددهم أكثر من ٣٠ مليون هاوٍ ممارس ومستمع لراديو هواة الاتصال باللاسلكي، وتسخير هوايتهم بالمملكة ملتقى الحضارات والقارات وذات العمق العربي والإسلامي للتعريف باليوم الوطني السعودي التسعين.

وسئل أعضاء الجمعية الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل المواطن والمقيم في الداخل والخارج وأن يغفر لمؤسس هذا الكيان المؤسس عبدالعزيز آل سعود ويسكنه فسيح جناته..