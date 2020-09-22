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أمير حائل يرعى حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن

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سلم الفائزين الجوائز

أمير حائل يرعى حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بميدان الهجن، مساء اليوم؛ حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن الذي أقامه الاتحاد السعودي للهجن بحضور الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن.

وشرف أمير منطقة حائل السباق الختامي لمنافسات الحيل والزمول رموز في ختامي سباق حائل للهجن‬؛ حيث خطفت شعلة أسرع توقيت والمركز الأول في الشوط الختامي المخصص لسن الحيل ضمن سباق حائل للهجن، في زمن 9:25 دقيقة لمسافة ستة كيلومترات للمالك مفلح حمود البلوي.

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم السادس والأخير المخصص لسن الحيل والزمول والحيل ضمن سباق حائل للهجن‬ على النحو التالي: المركز الأول: البندر للمالك سلامة الجهني، المركز الثاني: سلهودة للمالك بدر العتيبي، المركز الثالث: حبيب للمالك مشاري الشمري، المركز الرابع: شعلة للمالك مفلح البلوي.

وجاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الأخير والمخصص لأشواط الماراثون المسافة خمسة كيلومترات ضمن سباق حائل للهجن‬ على النحو التالي: الشوط الأول: جوري للمالك سفر العتيبي، الشوط الثاني: صايل للمالك سليمان الجهني.

وفي نهاية الحفل سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز جوائز السباق للفائزين.

وفي تصريح صحفي بعد الحفل، أكد أمير منطقة حائل أن الوطن في يومه الوطني يفخر بقيادته وتلاحم شعبه، وأن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسباقات الهجن يأتي امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهذا الموروث الشعبي، ورياضة الآباء والأجداء وأثرها على المنطقة وملاك الهجن.

وقدم أمير منطقة حائل شكره لسمو ولي العهد، مؤكداً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة، كما شكر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، مشيداً بالنجاح التنظيمي الذي تحقق للسباق.

أمير حائل يرعى حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن

أمير حائل يرعى حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن

أمير حائل يرعى حفل اختتام منافسات سباقات حائل للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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