أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ90

Print
أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ90 أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ90
قال إنه فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطن في مناسبة عظيمة وغالية

أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ90

رفع عمر بن فارس أبا العلا، أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله -. كما هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأكد عمر بن فارس أبا العلا، أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع، أن اليوم الوطني الـ90 مناسبة غالية على كل مواطن ينتمي لهذه الأرض المعطاءة، وعلى كل مقيم، إضافة إلى أنه فرصة لاستشعار تلك النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد المباركة.

وأضاف: "اليوم الوطني فرصة لاستشعار نعمة الأمن التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد، ونعمة الإسلام والتوحيد الذي هو شعار ، الذي لا تتنازل عنه مهما كانت الظروف، ولا تحيد عن الصراط المستقيم".

وأردف بأن "مناسبة اليوم الوطني الـ90 تأتي هذا العام بوصفها ذكرى غالية وفخرًا، ونعتز بها، ونستذكر إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء. فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين وقويم، دستورها الكتاب والسنة، فكان ذلك منطلقًا لدولة فتية، توحدت فيها أطرافها، وتلاحمت أركانها، وتناغمت مؤسساتها؛ فشقت طريقها بكل قوة، وأصبحت مملكة موحدة، لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي".

ولفت "أبا العلا" إلى أن "اليوم الوطني فرصة عظيمة لنغرس قيم حب الوطني في مناسبة عظيمة وغالية على قلوبنا، وهو يوم يسطَّر بمداد من ذهب في تاريخ السعودية، وهو يوم توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-".

وسأل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا اللهَ تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية