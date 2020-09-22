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قدَّم لوحات فنية جميلة تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر بما تحقق

أنتج معهد الإدارة العامة عملاً إبداعيًّا مميزًا تزامنًا مع الذكرى الـ90 لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وتحت عنوان "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" غرّد حساب معهد الإدارة العامة بالعمل الذي يقدِّم لوحات فنية جميلة، تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر والعزة بما تحقق لهدا الوطن العظيم من أمجاد. وكلمات العمل هي:

"في مثل هذا اليوم من ذلك العام

سمى باسم الله وأصدر قراره

عبد العزيز اللي على الحق مقدام

وحد قلوب الشعب وأمّن دياره

تسعين عام لقبلة الدين خدام

نصعد إلى العليا بعزم وجداره

تسعين عام إنجاز .. وأمجاد قدام

يشهد لنا التاريخ فن الحضارة".